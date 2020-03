Retrouvez dans notre outil en ligne les valeurs des stocks végétaux et animaux, aux cours du jour au 31 décembre 2019. Ces valeurs sont données à titre indicatif pour permettre de réaliser une évaluation des stocks à la date de clôture comptable.

Prix de revient ou cours du jour

Pour les exploitants au réel normal ou simplifié, la règle est d’évaluer les stocks, à la date de clôture comptable, à leur prix de revient effectif. C’est-à-dire au coût réel de production. Ces coûts sont spécifiques à chaque exploitation et à chaque exercice, même si, en pratique, on utilise une évaluation forfaitaire et des coûts « standards ». Si le cours du jour à la clôture de l’exercice est inférieur au prix de revient, l’exploitant peut choisir d’évaluer ses stocks au cours du jour. C’est le prix auquel il pourrait espérer vendre ses produits en stock le jour de la clôture.

Les agriculteurs au réel simplifié (dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est comprise entre 82 800 € et 352 000 € et qui n’ont pas opté au réel normal) ont la possibilité de choisir la méthode forfaitaire d’évaluation. Ils peuvent appliquer une décote de 20 % au cours du jour (- 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture). L’option est valable pour cinq exercices et reconductible tacitement.

Les exploitants au micro-BA n’ont pas ces obligations comptables.

Les évaluations retenues sont de la responsabilité de l’exploitant. Dans la mesure du possible, vous devez tenir compte des prix pratiqués dans votre région. Renseignez-vous auprès de la chambre d’agriculture, de votre syndicat, d’un centre de gestion ou d’un cabinet d’expertise comptable.