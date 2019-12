« C’est un accord fantastique pour tout le monde. Merci ! », s’est réjoui dans un tweet Donald Trump qui avait promis à ses électeurs en 2016 qu’il s’attaquerait au problème des pratiques commerciales « déloyales » de Pékin. Le président américain a ajouté que les droits de douane supplémentaires annoncés pour le 15 décembre prochain sur 160 milliards de dollars de biens chinois, ne seraient pas mis en place. Et qu’il n’attendrait pas les prochaines élections présidentielles pour lancer la phase 2 des discussions.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 décembre 2019

Un peu plus tôt, le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen, avait évoqué depuis Pékin des réductions progressives des droits de douane américains. Les deux pays sont convenus de réaliser au plus vite l’examen juridique et la traduction de l’accord avant de procéder à sa signature finale, avait-il précisé, sans avancer de date.

Un responsable de l’administration Trump a indiqué, sous couvert d’anonymat, que la signature pourrait intervenir « la première semaine de janvier ». De son côté, le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow a souligné que la signature pourrait intervenir au niveau des ministres et non pas des présidents.

Des droits de douane toujours en place

Le représentant américain au Commerce (USTR) a précisé que pour l’heure, les droits de douane additionnels de 25 % portant sur l’équivalent de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises restaient en place. En revanche, les droits de douane de 15 % sur 120 autres milliards de biens chinois, en vigueur depuis le 1er septembre, seront réduits de moitié (7,5 %). Ce que Donald Trump a confirmé dans un tweet.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 décembre 2019

S’il a évoqué « des changements structurels significatifs et pleinement exécutoires » de la part de Pékin, l’exécutif américain est resté avare de détails. Le texte « commence à rééquilibrer les relations commerciales sino-américaines », a-t-il ajouté. En 2018, le déficit pour les seuls biens était de 419,5 milliards de dollars. Sous l’effet des droits de douane, il a fortement diminué en 2019 : -14,7 % entre janvier et octobre, selon le département du commerce américain.

Les produits agricoles concernés par l’accord

Les deux parties ont indiqué que l’accord incluait la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologies, les produits alimentaires et agricoles, les services financiers, le taux de change, le renforcement des échanges commerciaux ou encore la résolution des différends. Ce sont les mêmes domaines envisagés en octobre lorsque Donald Trump avait déjà annoncé un accord de principe portant essentiellement sur des achats supplémentaires agricoles.

L’accord comprend un engagement de la Chine à faire « des achats supplémentaires substantiels » de biens et services américains au cours des prochaines années, a affirmé l’USTR sans avancer de données chiffrées. « Je pense qu’ils vont atteindre 50 milliards de dollars », a déclaré vendredi l’hôte de la Maison Blanche. Un tel montant n’a pas été confirmé par les autorités chinoises. Ce serait environ deux fois plus élevé que le pic des achats de la Chine, en 2012.

Selon le vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, la conclusion de l’accord « est propice aux intérêts fondamentaux des peuples chinois et américain et du monde », en renforçant la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Cela contribuera également à stabiliser la confiance des marchés et créera un environnement propice aux activités économiques, commerciales et d’investissement normales, a-t-il opiné.