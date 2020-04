Un drive créé en une heure ? C’est à peu près ce que propose cagette.net, depuis le début de la crise liée au Covid-19, via un « kit d’urgence » libre et gratuit pour les producteurs. « En un mois, 1 080 producteurs l’ont ouvert », observe Sébastien Zulke, cofondateur de cagette.net. Parallèlement, la demande a explosé : le nombre de clients réguliers a doublé, de 50 000 à environ 100 000.

Organiser les commandes

La fermeture de la restauration collective, puis des marchés, a fait souffler un vent de panique chez des producteurs soudain privés de débouchés. « Mais pour beaucoup, qui ont croulé sous les demandes de consommateurs, l’urgence n’est plus de savoir comment écouler la production, mais comment gérer toutes ces commandes sans y perdre un temps fou », analyse Sébastien Zulke. C’est justement ce que permet le logiciel cagette.net, développé par la Scop Alilo, qui enregistre 80 000 à 90 000 commandes par mois, dans toute la France.

Le pur esprit de la vente directe

« L’outil permet à l’agriculteur de rester dans le pur esprit de la vente directe. Il crée en ligne son profil, sa base de données produits, autant de catalogues et de points de vente qu’il veut, et il gère tout en totale autonomie. On ne prélève aucune commission. Seuls des frais bancaires peuvent s’appliquer pour ceux qui souhaitent activer le paiement en ligne. » La Scop se finance uniquement sur les formations dispensées.

Aucun abonnement ni commission sur les ventes

Il n’y a aucun frais d’utilisation ni abonnement, mais la version pro du logiciel est normalement réservée aux agriculteurs ayant suivi une formation, dont le coût de 1350 € HT est pris en charge par Vivea. Toutefois dans le cadre du Covid-19, la Scop a créé un « kit d’urgence » totalement gratuit. Il rend l’utilisateur autonome en moins d’une heure pour ouvrir un compte et le gérer. À terme, ceux qui souhaitent rester dans le réseau cagette.net seront invités à suivre une formation — qui va au-delà de l’utilisation de l’outil en abordant plusieurs thématiques autour de la vente en ligne.

Un « accueil d’urgence » pour les producteurs

En attendant, le kit d’urgence permet aux agriculteurs intéressés de démarrer immédiatement des ventes. « Ce kit ne contient pas qu’une vidéo de présentation et un mode d’emploi, insiste Sébastien Zulke. On propose aussi un espace Facebook où échanger avec d’autres producteurs du réseau, et des webinaires de formation. Bref, on accueille vraiment les producteurs. »