Le gouvernement souhaite ainsi « modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), compléter ses missions et compétences relatives à l’animation des établissements du réseau, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau », selon les motifs de l’amendement présenté.

Des mesures en lien avec le nouveau projet stratégique

Le texte a été adopté par le Sénat le 5 mars 2020 et a été transmis à l’Assemblée nationale le lendemain. Ces dispositions trouvent leur origine dans les « échanges en cours avec l’Apca dans le cadre de l’élaboration du contrat d’objectif et de performance » et sont « en lien avec le nouveau projet stratégique élaboré au sein du réseau des chambres d’agriculture », selon le Gouvernement.