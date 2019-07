pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les chambres d’agricultures et la FNSEA ont signé le 9 juillet 2019 un accord de partenariat avec SNCF Réseau. Celui-ci fait suite au premier accord établi en 2016. Avec 30 000 km de voies ferrées sur le territoire français, les espaces agricoles en sont les principaux voisins. C’est dans cet esprit « qu’une véritable volonté de coopération sur la qualité des relations de voisinage s’est développée ».

L’accord de 2016 a permis de structurer les échanges entre ces acteurs et de « faire émerger des solutions communes en matière d’aménagement territorial », notamment des travaux sur la compensation écologique et un groupe de travail sur différents thèmes comme la divagation des animaux, la maîtrise de la végétation.

Mise en œuvre de nouvelles actions

SNCF Réseau, la FNSEA et les Chambres d’agriculture s’engagent à « poursuivre les actions lancées » par le premier accord et à développer de nouvelles comme la création de partenariats relatifs à la gestion de la faune et la mise en œuvre d’actions dans une logique de développement durable.