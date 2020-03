Puis-je me rendre dans les locaux de la chambre d’agriculture ?

Non, toutes les chambres d’agriculture sont fermées au public. Des mesures de travail à distance des salariés sont mises en place afin d’assurer la continuité des services de façon dématérialisée. Privilégiez le contact par téléphone ou par mail. « Au besoin, l’agriculteur pourra envoyer une photo à son conseiller et celui-ci pourra lui répondre par mail ou par téléphone, explique Jean-François Collin, directeur de la chambre d’agriculture de la Manche. Nous travaillons actuellement sur différents outils et solutions en ce sens ».