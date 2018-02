La FRSEA et JA des Pays de la Loire affirment que l’État ne tiendra pas ses engagements financiers concernant les soutiens à l’agriculture biologique. Ils dénoncent une « politique est brouillonne et incohérente ».

« Le problème [de manque de crédits, N.D.L.R.] est connu, rappellent les deux syndicats dans leur communiqué diffusé ce 22 février. Avec une augmentation très forte du nombre de conversions en agriculture biologique, notamment en 2015, 2016 et 2017, tous les crédits européens du Feader sont désormais consommés fin 2017 ! »

Pas de retour financier

La FRSEA et JA rappellent qu’avec les chambres d’agriculture, ils ont proposé d’utiliser la part de l’enveloppe « installation » non utilisée depuis 2015, et qu’ils ont aussi accordé la priorité à la bio concernant le transfert de 4,2 % des aides du premier vers le deuxième pilier, transfert qui « devait revenir aux régions de prélèvement ».

« Il est clair désormais que l’État ne tiendra pas ses prévisions : enveloppe inférieure à ce qui était prévu, arrêt du financement de l’aide au maintien, et très vraisemblablement aucun retour en Pays de la Loire sur le prélèvement de 4,2 % pour la bio ! Comment peut-on vouloir « monter en gamme », faire un plan « ambition Bio 2020 », nous faire la leçon sur les modèles agricoles et en même temps supprimer tous les financements à la bio ! »