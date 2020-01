pour vous connecter et poursuivre la lecture

Après s’être mobilisés à la fin de l’année, les agriculteurs allemands sont une nouvelle fois allés dans les rues exprimer leur désaccord avec la politique agricole et environnementale allemande.

Recréer le lien avec le monde agricole

À Berlin, à Cologne, à Stuttgart, à Nuremberg, à Hanovre, et dans bien d’autres villes allemandes, les tracteurs se comptaient par milliers dans les rues alors que s’ouvrait le quatre-vingt cinquième salon de l’agriculture allemand (« Grüne Woche ») à Berlin.

« Sie säen nicht. Sie ernten nicht. Doch sie wissen alles besser. » (Ils ne sèment pas. Ils ne récoltent pas mais ils savent mieux.), tel est le slogan qu’affichaient certains tracteurs dans les rues de Berlin, pour dénoncer la déconnexion des décisions prises par les politiques avec les réalités du terrain.

À l’initiative de cette mobilisation, l’organisation indépendante « Landschaft Verbindung » qui souhaite que les discussions politiques soient menées sans idéologie et avec les agriculteurs. Dans leur ligne de mire : les nouvelles règles d’épandage d’engrais, les accords du Mercosur, la menace de l’interdiction du glyphosate, le programme de protection des insectes prévu pour l’an prochain, ou encore la question des prix, jugés trop peu rémunérateurs pour les agriculteurs.

Un changement du modèle agricole

Des messages difficilement audibles car le lendemain, le collectif « Wir haben es satt ! » (on en a marre !) réunissait, quant à lui, plus de 25 000 personnes dans les rues de Berlin pour réclamer un changement du modèle agricole. Cette fois-ci, les manifestants ont appelé à la protection de la biodiversité, des sols, et prôné une politique en faveur de petites exploitations tournées vers la transition écologique.