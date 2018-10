Stéphane Travert « est un politicard de première », dénonce Michel-Edouard Leclerc. Tandis que pour le ministre de l’Agriculture, le distributeur « prend les consommateurs en otage ». Et au milieu, coule une loi.

A peine adoptée… Et la loi sur l’agriculture et l’alimentation ne contente personne. Sauf peut-être le gouvernement, et son représentant en agriculture, Stéphane Travert, qui dégaine à boulet rouge sur les récalcitrants. Le distributeur, Michel-Edouard Leclerc, en fait les frais. Le bâton avait été aussi bien tendu.