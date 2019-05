Selon un rapport publié par l’ONU le 3 mai 2019, la Corée du Nord a enregistré ses pires récoltes depuis 10 ans. Le rationnement alimentaire a encore été encore accentué et la situation pourrait empirer sans aide internationale.

Environ 10,1 millions de Nord-Coréens, soit 40 % de la population, souffrent de malnutrition, indique ce document réalisé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Inspection sur place

Des experts des deux organisations de l’ONU se sont rendus en Corée du Nord en novembre 2018 et avril 2019, pour inspecter des coopératives agricoles, des zones urbaines et rurales et des centres de distribution.

Ils ont découvert que les rations ont été réduites à 300 grammes par personne par jour depuis janvier, contre 380 g pour la même période en 2018. De nombreuses familles ne bénéficient que de très peu de protéines et ne survivent qu’avec un régime composé de riz et de chou.

Inquiétudes

« C’est inquiétant car de nombreuses communautés sont déjà extrêmement vulnérables et toute nouvelle réduction des rations alimentaires déjà minimales pourrait les plonger dans la famine », estime Nicolas Bidault, qui a codirigé la mission onusienne.

« Sans aide extérieure substantielle, les rations pourraient encore diminuer entre juin et octobre », précise le rapport. La Corée du Nord a déjà connu une famine dévastatrice dans les années quatre-vingt-dix, ayant tué des centaines de milliers de personnes.

Le nouveau rapport de l’ONU pourrait pousser les alliés de la Corée du Nord au Conseil de sécurité, notamment la Chine et la Russie, à faire pression pour un allègement des sanctions économiques infligées à Pyongyang en 2017 pour le contraindre à arrêter ses programmes d’armement nucléaire et balistique.

Depuis plusieurs mois, des exemptions humanitaires aux sanctions sont régulièrement accordées par l’ONU, selon une source diplomatique.