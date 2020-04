Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« Les Banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées face à la situation actuelle engendrée par le coronavirus. Chaque année, plus de deux millions de personnes bénéficient de la Banque alimentaire. Les étudiants, les personnes actuellement au chômage partiel… se retrouvent en situation de précarité depuis le confinement et ne peuvent plus se nourrir », a estimé le Modef dans un communiqué le 6 avril 2020. Pour remédier à cette situation, le syndicat de défense des exploitants familiaux « exige » du gouvernement la création d’un « fonds d’alimentation » de 800 millions d’euros. Vendre des produits frais aux familles dans le besoin Les communes auraient la charge de consacrer cette somme à ceux qui « n’ont pas d’argent pour acheter à manger ». Ce plan imaginé par le Modef mettrait en relation les mairies et « les syndicats agricoles et les Chambres d’agriculture ». Ces derniers auraient la charge de communiquer les noms de producteurs capables d’assurer la vente de produits frais « aux familles qui en ont le plus besoin ». « Il est urgent de donner accès à tous les citoyens à une nourriture convenable. Pour le Modef, la priorité est la santé humaine ! » conclut le syndicat, en attente d’une réponse du gouvernement. Alexis Marcotte

