Tous les paiements des aides MAEC et bio de 2015 et 2016 n’étant pas encore effectués, la date limite de remboursement des ATR est repoussée au 31 décembre 2018.

Le paiement des aides MAEC et bio de 2015 et 2016 a pris du retard. Conséquence directe, les ATR des campagnes 2015 et 2016 ne pourront pas être soldées tant que les aides ne seront pas versées. Stéphane Travert a annoncé, le 20 juin 2018, que le début des versements des aides MAEC et bio de 2016 devrait intervenir d’ici la fin du mois de juin, avec des paiements échelonnés sur le mois de juillet.