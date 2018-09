Suite à la manifestation organisée le 12 septembre 2018 par les agriculteurs bio de Nouvelle Aquitaine et du Centre Val de Loire, l’ASP confirme que les avances de primes d’octobre seront versées sur les comptes des agriculteurs bio et pas utilisées pour solder les ATR encore en cours.

250 agriculteurs de la Fédération régionale de l’agriculture biologique (FRAB) de Nouvelle Aquitaine et du Groupement régional de l’agriculture biologique (GRAB) de bio Centre Val de Loire ont manifesté le 12 septembre 2018, devant les bâtiments des services de l’ASP, Agence de service des paiement, à Limoges, pour dénoncer le retard du traitement et le non-paiement des soldes des aides bio et MAEC depuis 2016.