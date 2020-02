pour vous connecter et poursuivre la lecture

La transition agroécologique de la Bretagne va-t-elle s’arrêter, faute de budget ? Depuis 2015, la Région, plutôt assimilée à des productions agricoles intensives, a connu une très forte dynamique de conversion en bio (1 500 nouvelles fermes bio entre 2015 et 2018) et d’engagement dans des mesure agroenvironnementales climatiques (MAEC) (5 000 exploitations engagées depuis 2015).

Mais ces politiques, victimes de leur succès vont manquer de budget en 2020, alertent, dans deux communiqués distincts, la Fédération régionale des Agriculteurs bio de Bretagne (Frab) et un collectif d’organisation agricoles (Confédération paysanne de Bretagne, Cedapa (Centre d’Études pour un Développement Agricole Plus Autonome), Races de Bretagne et Syndicat des apiculteurs professionnels de Bretagne).

Pas d’enveloppe en 2020

« Le ministère de l’Agriculture repousse depuis des mois l’attribution des enveloppes régionales, indispensables pour financer le soutien aux agriculteurs bio en 2020 », indique la Frab. « Face à ce calendrier « hors sol », les autorités régionales annoncent ne pouvoir prendre de décision définitive que mi-mars au plus tôt », ajoute-t-elle.. Trop tard pour des agriculteurs qui préparent déjà leurs semis. « Cette absence de visibilité pénalise les agriculteurs bio et freine dans leur projet ceux qui envisagent un passage en bio », souligne Julien Sauvée, éleveur bio et président de la Fédération Régionale des Agriculteurs bio de Bretagne.

Indécision de l’État

De leur côté, la Confédération paysanne de Bretagne, le Cedapa, Races de Bretagne et le Syndicat des apiculteurs professionnels de Bretagne constatent que « l’État, malgré ses discours sur la nécessaire transition agroécologique, est toujours indécis pour abonder le budget, et ce sont en moyenne 10 000 € que les paysans bretons engagés risquent de ne pas toucher ».

Ce collectif d’organisations de producteurs bretons devait rencontrer le conseiller du ministre de l’Agriculture en charge des transitions écologiques et de la Pac, dans l’après-midi du jeudi 20 février. Il espérait que cette rencontre permettrait à l’État de « prouver que ses actes sont en cohérence avec ses discours ».

