Dans un communiqué du 30 avril 2019, la FNSEA rappelle l’urgence de la revalorisation des retraites agricoles, les plus faibles de France : « L’objectif de revalorisation à 85 % du Smic est une urgence pour l’ensemble des retraités actuels et à venir de la métropole et d’Outre-mer. » « La section des anciens de la FNSEA demande à tous ses adhérents d’aller à la rencontre des préfets et des parlementaires pour marteler cette urgence de revalorisation immédiate des retraites à 85 % du Smic », soit 1 022 € net. Retrouvez ici les mesures annoncées par Emmanuel Macron en faveur des retraités lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019. S.B.

