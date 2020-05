Il n’y aura pas de nouvelle souscription d’aide au maintien de l’agriculture biologique (MAB) en 2020 en Bourgogne-Franche-Comté. Le Conseil régional a en effet décidé de fermer cette mesure, regrette la fédération des agriculteurs bio (Fnab) qui énonce une « décision non concertée » en « incohérence avec les annonces fortes de la Région en faveur de son engagement sur l’agroécologie et de l’environnement ».

Après les Régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes…

En se désengageant, en 2017, du financement de l’aide au maintien de l’agriculture biologique, l’État a renvoyé aux Régions et à leurs éventuels partenaires financiers la responsabilité d’en assumer, ou non, la charge. Deux Régions (Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes) avaient décidé de fermer la mesure MAB dès la campagne de 2018. Après avoir financé la mesure pendant deux ans sur ses fonds propres et avec le soutien des agences de l’eau, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé, à son tour, la suppression de cette aide.

La Fnab craint des difficultés pour les « producteurs qui, à l’issue de la période de conversion, comptaient sur l’aide « maintien » pour consolider leur engagement, en particulier dans des secteurs déjà fragilisés », comme l’élevage allaitant.