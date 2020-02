La Confédération paysanne et plusieurs organisations citoyennes telles que Attac, Extinction Rebellion ou encore Amis de la Terre appellent à stopper le Ceta. Dans un communiqué du 5 février 2020, le collectif explique qu’il veut « sensibiliser encore davantage la population, déjà largement opposée au Ceta, aux dangers d’un tel accord, et stopper tous les accords du même type qui sont en contradiction avec l’urgence climatique, sociale et écologique, et préserver l’intérêt général bafoué par ce gouvernement ».

Le syndicat dénonce également la multiplication des négociations en vue de nouveaux accords commerciaux. « La priorité est donnée systématiquement aux intérêts commerciaux en dépit des enjeux majeurs actuels ».