Christiane Lambert présidente de la FNSEA a annoncé, à l’issue d’une réunion du Conseil de l’agriculture française (Caf) ce 2 juillet 2019 à Paris, la création d’un pool réunissant les assureurs du marché agricole pour travailler sur les outils assurantiels et proposer un dispositif et des contrats d’assurance plus adaptés.

Les membres du caf, la FNSEA, Jeunes Agriculteurs, la fédération des coopératives et le Crédit Agricole et Groupama, la MSA, ainsi que les chambres d’agricultures (APCA), ont rencontré Didier Guillaume, ce mardi. À l’ordre du jour un bilan sur les outils de prévention et de gestion des risques à la disposition des agriculteurs.

Attractif et accessible

La prochaine réunion du Caf se tiendra à Bercy, le 17 juillet, avec pour objectif un travail en concertation entre le Crédit Agricole et Groupama pour proposer des solutions pour améliorer le système de l’assurance récolte. Il devra être attractif et accessible pour tous les agriculteurs.

Jean-Yves Dagès, président de Groupama, a expliqué qu’un travail est entamé depuis plusieurs années pour mieux mutualiser le risque entre les différentes productions et entre les régions.

Le Caf a également prévu de travailler sur un système de réassurance. « Les assureurs perdent de l’argent, il faut le dire, si l’on reste en l’état, le dispositif [de l’assurance récolte] est condamné », s’inquiète Christiane Lambert.

Un zoom sur la prévention

« Avant de parler d’outil assurantiel, la priorité des priorités est d’intégrer les dispositifs de prévention dans les investissements, estime Christiane Lambert, et mettre en place des accompagnements pour intégrer les filets paragrêle par exemple. »

Les membres du Caf ont également fait état d’autres outils de prévention comme l’irrigation et le stockage de l’eau, ou encore les outils fiscaux. « Le nouveau dispositif de la déduction pour épargne de précaution est beaucoup plus facile à utiliser, estime Christiane Lambert, il faut en parler positivement. »

Sur la question de la gestion de l’eau, la présidente de la FNSEA se dit satisfaite de l’issue des assises de l’eau, qui ont été clôturées le 1er juillet, « la question du stockage de l’eau a été intégrée », s’est-elle réjoui.