Gestion de l’eau

Une Zad contre l’irrigation

réservé aux abonnés

9 h

© Twitter EELV

Plus de 700 personnes se sont retrouvées dimanche à Mauzé-sur-le-Mignon, aux confins de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, pour protester contre l’aménagement prévu de 16 réserves de substitution. Et créer une Zad destinée à en empêcher la construction.