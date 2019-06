Elles sont « en phase avec l’objectif de stabilité stipulé » par la première version de la stratégie nationale bas carbone pour ce secteur. Le rapport anticipe une décroissance de 1,4 % par an d’ici à 2025. « En moyenne, sur la période du premier budget carbone, la baisse des émissions de CO 2 provenant des engins et moteurs a été en partie compensée par une hausse des émissions de N 2 O liées aux cultures. Les émissions de méthane liées à l’élevage stagnent », explique le document.

L’agriculture fait partie des trois secteurs qui ne sont pas concernés par la taxe carbone. Le rapport formule des propositions pour renforcer le dispositif actuel pour l’agriculture. « On pourra notamment renforcer le niveau et le contrôle des exigences environnementales liées à la Pac afin d’induire des changements de pratiques agricoles plus substantiels : fixation biologique d’azote par des légumineuses (cultures intermédiaires, protéagineux, plantes fourragères) en substitution des engrais minéraux azotés pour réduire les émissions de N 2 O, investissement dans la gestion des effluents d’élevage, mobilisation des leviers de l’alimentation animale, de la génétique animale et de la conduite des troupeaux pour réduire les émissions de méthane entérique des ruminants. On pourra également agir sur la demande alimentaire en s’appuyant autant que possible sur les synergies entre les recommandations nutritionnelles des agences sanitaires et une alimentation bas carbone. »

L’agriculture : 19 % des émissions