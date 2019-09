FruitVegetablesEurope, aidé de cinq associations nationales de France, de Grèce, de Pologne et d’Espagne, a officialisé le lancement du programme CuTE. L’objectif est de promouvoir la production européenne de fruits et légumes, en faisant connaître « les méthodes spécifiques de production agricole et leurs caractéristiques ».

Les consommateurs européens seront ainsi informés des propriétés et des avantages des fruits et légumes cultivés en plein air et dans les serres, sous les contrôles et normes strictes du modèle européen de production. Ils seront également sensibilisés aux variétés, à la qualité et au goût des produits présents sur le marché intérieur de l’Union Européenne.

Au cours de la journée de lancement de l’opération, le 11 septembre dernier, Juan Marín, président de FruitVegetablesEurope, a déclaré être très fier de ce programme européen de promotion. « CuTE est la première campagne européenne commune d’information et de promotion de l’histoire, promue par les producteurs européens de fruits et légumes. Ce programme est le fruit d’un travail acharné et commun. Défendre et promouvoir les fruits et légumes européens est une mission commune pour nous tous ».

« Nous rencontrons nos consommateurs pour leur expliquer notre mode de production. »

Une « serre mobile » a été inaugurée dans le Parlement européen. Cette structure servira de support à la promotion des fruits et légumes dans toute l’Europe. Cette campagne, d’un budget total de 4,8 millions d’euros a été cofinancée par l’Europe à hauteur de 80 %.

D’ici à 2021, des actions seront menées en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en France, en Pologne et en Espagne pour onze fruits et légumes spécifiques. Ainsi « fraise, pomme, pastèque, melon, raisin de table, kiwi, tomate, concombre, poivron, aubergine et courgette bénéficieront d’un soutien promotionnel stratégique dans le cadre de ce programme ».

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la communication en France confie Laurent Bergé, président de l’Association d’organisations de producteurs nationale (AOPn) Tomate & Concombre de France. « Depuis plusieurs années, nous rencontrons nos consommateurs pour leur expliquer notre mode de production. Notre volonté est de démontrer que produire sous serre permet de proposer des légumes et des fruits de qualité, sains et savoureux tout en ayant une démarche la plus écoresponsable possible ».