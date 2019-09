« Sur les sept premiers mois de l’année, la production laitière est peu dynamique dans les grands bassins exportateurs mondiaux », généralise Benoît Rouyer, directeur de l’économie et des territoires au Cniel. Stable en Europe et aux États-Unis, la collecte accuse un léger recul de 0,7 % en Nouvelle-Zélande entre les mois de janvier et juillet 2019. « Cela devrait soutenir les cours des produits laitiers sur les prochains mois », complète-t-il.

Un prix du lait revalorisé

À l’échelle de la France, les livraisons reculent de 1,1 % en cumul sur la période de janvier à juillet 2019 d’après les données publiées par le ministère de l’Agriculture le 13 septembre 2019. Les régions du Sud-Ouest (–7,8 % par rapport à 2018) et du Centre (–6,8 %) ont enregistré les reculs les plus importants en juillet.

La production laitière biologique, qui compte désormais pour 4,5 % de la collecte nationale, a augmenté de 15 % sur un an en juillet en passant de 71 à 82 millions de litres. Pour Antoine Auvray, du Cniel, elle devrait passer le cap du milliard de litres en 2020.

Toujours d’après l’enquête mensuelle de FranceAgriMer pour le ministère, le prix du lait standard conventionnel s’établissait à 332 €/1 000 litres en juin et 340 €/1 000 litres en juillet, soit respectivement 21 € et 14 € supplémentaires aux milles litres sur un an. Le prix de base du lait bio s’élève quant à lui à 473 €/1 000 litres en juillet, contre 459 €/1 000 litres sur la même période en 2018.

Marché des produits laitiers bien orienté

La tendance des derniers mois se confirme. Le prix du beurre se tasse tandis que la cotation de la poudre de lait écrémé s’éloigne de plus en plus du seuil d’intervention. « Le marché des produits laitiers industriels est relativement équilibré », conclu Benoît Rouyer dans sa note conjoncturelle mensuelle, tout en alertant sur le « climat d’incertitude » que font planer le Brexit et la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis.

A. Courty