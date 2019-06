Selon les estimations du ministère de l’Agriculture au 1er juin 2019, en mai 2019, les prix des fraises se trouvent 5 % en dessous de ceux de 2018 et rejoignent ceux de la moyenne quinquennale. Au début du mois, la gariguette a même été déclarée en crise conjoncturelle 5 jours de suite par le Réseau des nouvelles des marchés.

La météo variable du début de la campagne, alternant entre douceur et fraîcheur, a entraîné des différences significatives de développement végétatif, avec une précocité d’une dizaine de jours sur le calendrier pour certains bassins.

La production nationale (59 400 tonnes) augmenterait de 13 % sur un an et de 4 % par rapport à la moyenne 2014-2018. Le marché se sature rapidement alors que les volumes récoltés progressent à la fois en France et dans les pays concurrents, principalement en Espagne, accentuant la baisse saisonnière des cours.

Le déficit commercial se creuse

Les surfaces de fraises restent stables sur un an en 2019 avec 3 354 millions d’hectares mais en légère progression par rapport à la moyenne sur cinq ans. Le déficit des échanges (–30 550 tonnes) sur la période de janvier à avril 2019 s’est creusé de 27 % sur un an sous l’effet de la pression des importations (37 600 tonnes, soit 20 % de plus sur un an), en grande majorité en provenance d’Espagne. De plus, les exportations s’établissent à 7 050 tonnes sur cette même période, en légère baisse de 3 % par rapport à 2018.