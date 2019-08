pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

C’est la consternation en Bretagne. Un agriculteur s’est fait voler 71 bottes de foin, de 160 cm de diamètre chacune, dans la nuit du 8 août 2019, à Rosporden, dans le Finistère sud. « Ça n’était jamais arrivé. J’en ai parlé autour de moi, à des agriculteurs et à des entrepreneurs, tout le monde est très étonné », raconte le fils de la victime de ce vol qui préfère rester dans l’anonymat.

En bordure de route

Les voleurs se sont introduits sur deux parcelles pour subtiliser 41 roundballers d’un côté et 30 de l’autre. Les deux champs bordent la départementale qui mène à Concarneau. « Ces deux parcelles sont facilement accessibles par la route, c’est la raison pour laquelle elles ont été choisies. » Celles qui ne touchent pas l’axe routier ont été épargnées alors qu’elles contenaient plus de 200 balles de foin. « Mais elles ont aussi été visitées. On y voit des traces de pneu de voiture. »

Un camion, à 22 h 45

Les voleurs ont commis leur acte à seulement 500 mètres de la gendarmerie de Rosporden, quasiment en fin de journée, et avec les pleins feux. À la suite d’un appel à témoin, un automobiliste a indiqué avoir vu de la lumière dans le champ à 22 h 45. « Les lumières étaient très hautes, au-dessus d’une haie du champ, nous a-t-il expliqué. Il aurait également vu un camion, à la perpendiculaire de la départementale. J’ai l’impression qu’ils ont chargé le camion et qu’ils sont partis rouler de nuit ».

Appel à témoin

Une plainte a été déposée. « Ce sont des personnes qui vont sûrement recommencer », poursuit le fils de la victime du vol, lui-même exploitant agricole. Il lance un appel témoin afin d’aider les forces de l’ordre à retrouver rapidement le ou les voleurs. Contact (gendarmerie de Rosporden) : 02 98 59 20 20.

Dans ce champ, les voleurs ont dérobé 41 bottes de foin, et ont laissé les deux seules, mal liées. © © D.R.

Des vols à répétition

L’agriculteur breton conseille la plus grande vigilance à ses pairs. « Ça peut arriver partout. J’avais entendu parler des vols dans le Puy-de-Dôme et dans le Doubs, mais, nous, on n’est pas dans une région sèche. L’herbe ne manque pas ici. »

Dans un contexte de sécheresse, plusieurs vols ont eu lieu en France ces derniers mois. Un agriculteur de Silley-Amancey, dans le Doubs, s’est fait subtiliser 10 tonnes de foin en juin. À Pionsat, dans le Puy-de-Dôme, début juillet, un agriculteur a découvert l’une de ses parcelles de foin entièrement rasée. Dix hectares de foin y ont été fauchés.

En Corrèze, en avril, alors qu’il constatait la disparition régulière de bottes de foin, un exploitant a eu l’idée de placer, dans son champ, un appareil photo à déclenchement automatique. Il a pu ainsi déposer plainte auprès de la gendarmerie avec photo des voleurs et des plaques d’immatriculation de leur véhicule à l’appui. Quatre suspects ont depuis été interpellés.