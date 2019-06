Cette vague de chaleur intervient après les orages actuels qui se termineront vendredi, voire samedi soir près des frontières de l’Est.

La raison de cette hausse des températures : des pressions relativement basses au large du golfe de Gascogne provoquant un flux de sud et un marais barométrique à tendance anticyclonique (zone de l’atmosphère entre deux systèmes météorologiques, à faible gradient de pression).

Dimanche verra déjà le mercure grimper, « avec des valeurs tournant autour de 27 degrés à Lille et Ajaccio, 28 à Strasbourg et Rennes, 29 à Paris, Marseille, Perpignan et Nantes, 30 à Bourges, Lyon et Tours, 31 à Toulouse, 33 degrés à Bordeaux et localement 34 à 35 degrés dans le Sud-Ouest », note MeteoNews.

Flux de sud

Et à partir de lundi, « le flux de sud, une masse d’air très chaud et l’ensoleillement feront progresser le thermomètre en toutes régions avec des valeurs pouvant approcher 35 degrés sur les régions centrales. »

MeteoNews estime que « cet épisode potentiellement caniculaire devrait perdurer entre mardi et jeudi. Les chiffres pourraient alors indiquer autour de 32 à 35 degrés sur la plupart des régions en dehors des zones côtières plus au « frais », parfois plus sur les deux-tiers Est de la France. Ces données seront à confirmer et à affiner d’ici là. »