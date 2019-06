pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Trois agriculteurs de la Corrèze, producteurs de tomates pour la marque Les paysans de rougeline, ont collecté 400 000 € en seulement 15 jours sur la plateforme de financement participatif Miimosa, en seulement 15 jours. Selon Miimosa, l’objectif de collecte a été atteint en « un temps record ».

201 citoyens et entreprise ont participé

201 prêteurs ont investi dans ce projet. Ils seront rémunérés tous les mois sur la base d’un taux d’intérêt annuel de 4 %. La durée du prêt est de 5 ans. La collecte a été financée par l’intermédiaire de Miimosa transition dont l’objectif est l’accompagnement de projets de transition agricole, alimentaire et énergétique.

Elle va permettre l’installation de deux jeunes agriculteurs avec un producteur de fruits et légumes déjà installé depuis 28 ans et la création d’une écoserrre de 4 ha. « Les tomates seront produites selon les principes de l’agroécologie et labellisées “zéro résidu de pesticides” », indique Miimosa.