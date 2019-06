À voir en famille

Sous la caméra de Mélanie Auffret, l’agriculture fait rire, mais elle demeure un sujet grave. Roxane est ainsi peut-être au monde agricole ce que les Invisibles ont représenté pour les sans-abri : un film divertissant qui n’oublie pas de réfléchir. Dans les traces de Louis-Julien Petit, Mélanie Auffret propose un film pour le grand public. Les émotions des personnages, comme au théâtre, sont traitées de manière assez caricaturale : on rit gras, on se fâche franchement, et on pleure sans modération. Faudrait-il pour autant s’en priver ? Non. Déjà parce que les scènes où Raymond se produit sous l’œil de ses poules sont immanquables. Le casting inclut par ailleurs, en plus de Tonquedec, Léa Drucker (Jusqu’à la Garde), Jean-Yves Lafesse et Liliane Rovère (10 pour cent). Ajoutez à cela de belles images et la musique de Gaétan Roussel fait le reste. Puis, comme dans les répliques les plus outrancières de Molière, on trouve, sous l’exagération de Roxane, les traits honnêtes d’une certaine campagne. Celle qui est prête à défendre son modèle agricole.