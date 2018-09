Le territoire forestier français a souffert de nombreuses tempêtes ces vingt dernières années. L’expertise acquise lors de la gestion de ses crises a permis d’anticiper les mesures à prendre en cas de perturbation.

Ce groupement d’expériences prend la forme d’un plan national de gestion de crise « tempête » pour la filière de la forêt et du bois. Publié le 21 septembre 2018, ce plan a été élaboré en concertation avec les acteurs de la filière et les administrations concernées en s’inscrivant dans le cadre des orientations du programme national de la forêt et du bois de 2016 à 2026.

Déclinaison régionale

Il se développe en trois documents :

Le « plan tempête » : le fil directeur déroulant l’organisation des actions lors des différentes phases de crises.

La « valise de crise » contenant les fiches dites « réflexes » portant par exemple sur la communication, le stockage et le transport.

Le « guide des mesures d’accompagnement » détaillant les procédures d’aides.

Pour une bonne coordination des acteurs nationaux et locaux et afin de se préparer au mieux à un événement majeur, la déclinaison du plan au niveau régional sera donnée à chaque direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (Draaf) en collaboration avec les collectivités locales et les différents acteurs de la filière.