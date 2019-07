pour vous connecter et poursuivre la lecture

Nouveau venu sur le marché de la presse à balles rondes, avec un premier prototype dévoilé en 2015, Pöttinger souhaite donner un nouvel élan à cette production avec la construction d’une usine dédiée. Le nouveau site sera basé à St Georgen (Autriche) à quelques kilomètres de Grieskirchen, le site historique de la marque.

Une usine de 6 300 m2

La construction de la nouvelle usine débutera au printemps 2020 pour un démarrage de la production au plus tard en 2021. La surface initiale de 6 300 m2 pourra être augmentée progressivement, en fonction de l’évolution des ventes et du développement des produits. Ce nouveau site, qui sera dédié aux presses et aux andaineurs de grande largeur, représente un investissement de 25 millions d’euros. Une soixantaine d’employés y seront affectés.