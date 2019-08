Dans la nuit du 24 au 25 juillet, la Fédération des chasseurs de l’Ardèche a été victime d’un incendie qui a détérioré une grande partie des locaux. L’auteur du sinistre a revendiqué ces actes sur le site infolibertaire.net dans un texte publié le 30 juillet 2019. Il y décrit son action dans les moindres détails : « 4 à 4 je saute les marches de l’escalier, retourne au 1er, arrose d’essence le tas d’objets, rassemble ce qui me reste de sang-froid et convoque à nouveau les flammes. Quelle merveille ».

Le pyromane explique avoir évacué sa haine contre le monde cynégétique : « bien sûr les chasseurs trouveront d’autres locaux, formeront d’autres massacreurs, élèveront, traqueront, mutileront et arracheront d’autres vies sauvages encore. Bien sûr, nous serons là sabotant leur dispositif, détruisant véhicules et bâtiments, libérant futur gibier et chiens maltraités. L’ardeur des idées appelle inexorablement aux actes ».

« Le seul but de cet acte est de détruire »

Le président de la fédération, Jacques Aurange, ressent un « sentiment de désolation, de haine et d’horreur, je savais que tout ou tard il y aurait une action mais je pensais plus à un tag ou à pierre dans une fenêtre, jamais à un incendie. Le monde de la chasse est révolté, on accepte mal ce genre de haine, avec pour seul but de détruire. »

Après un « déménagement en catastrophe », la fédération a investi des locaux appartenant à la mairie de Saint-Sernin et toutes les activités sont opérationnelles, mais dans des conditions précaires souligne son directeur, Alain Lignier, lui-même en « état de choc ». Il précise que la pression n’est pas encore retombée et que l’acte est « humainement difficile à vivre ».

Les travaux de réhabilitation du siège devraient durer entre 10 et 12 mois en commençant par une dépollution de cinq semaines. Les travaux pourraient coûter jusqu’à un million d’euros, selon son président. Jacques Aurange soulignant le traumatisme des employés et des administrateurs. Il annonce avoir mis en place une cellule de soutien psychologique.