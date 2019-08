KFC testera les Kentucky Fried Miracle, des nuggets sans viande préparés par la start-up végane Beyond Meat, dans un de ses restaurants d’Atlanta aux États-Unis.

Après Burger King et son « Whopper » végétarien, KFC va expérimenter à son tour la viande sans viande. La chaîne américaine de fast-food connue pour son poulet frit l’a annoncé ce lundi 26 août 2019.

En test dans un restaurant seulement

Un test sera mené pendant une journée et dans un seul restaurant, le mardi à Atlanta en Géorgie, avant que l’offre ne soit potentiellement élargie à l’ensemble des États-Unis en fonction des retours des clients.

KFC s’est associée à la start-up végane Beyond Meat, cotée à Wall Street, pour proposer ailes de poulet et nuggets à base de protéines végétales. Burger King a choisi Impossible Foods, une start-up concurrente de Beyond Meat dans un marché en pleine expansion.