Alors que nombre d’usines, d’entreprises et de bureaux arrêtent leurs activités en cascade pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, il est « confirmé que les activités agricoles ne sont pas concernées par les restrictions d’activité », a indiqué la FNSEA le mardi 17 mars 2020, « après échange avec le ministre de l’Agriculture ». « Dans ce moment difficile pour l’ensemble des Français, la fourniture de produits agricoles et alimentaires est en effet une priorité absolue », indique un communiqué du syndicat majoritaire.

Les coopératives agricoles seront aussi épargnées

« Travaillant avec du vivant, les agriculteurs et acteurs du secteur agricole » se posaient « de très nombreuses questions sur les conséquences des nouvelles mesures, en raison du caractère biologique et du lien au climat » de leurs activités.

Ils « pourront poursuivre leur activité, qui ne peut être réalisée en télétravail, à condition de respecter les gestes barrières à la transmission du virus de manière stricte, ainsi que les formalités administratives nécessaires à la circulation des personnes ».

Même écho du côté des 2300 coopératives agricoles de France, qui produisent 40 % des produits agroalimentaires vendus dans la grande distribution, soit une marque sur trois environ. « Nous mettons l’accent sur la fabrication des grandes séries de produits pour répondre à la demande des consommateurs », a déclaré Dominique Chargé, président de Coop de France, le 17 mars 2020.

« Pas de risque de pénurie »

« Dans certaines entreprises, on a une hausse de commandes de plus de 30 % par rapport à la normale, ce qui est normal car il y a un déplacement de la consommation vers les grandes surfaces au lieu du secteur des cantines et de la restauration », complète-t-il.

Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a martelé lundi 16 mars et mardi 17 mars 2020 qu’« il n’y a pas de risque de pénurie ».

Sur France Info, il a appelé le consommateur français à « la sérénité » et à « faire ses courses comme d’habitude, pour deux jours, pour trois jours ».

Il conseille aux consommateurs d’acheter « des produits frais », alors que de nombreux citoyens français se sont rués sur des produits secs faciles à conserver, comme les pâtes, par crainte de problèmes d’approvisionnement à cause du coronavirus.

« Les pêcheurs sont en grande difficulté, on n’exporte plus en Italie, en Espagne, il faut manger du poisson, il faut manger de la viande, il faut manger des protéines, il faut manger des légumes, des légumineuses », a-t-il dit.

"Mangez du frais !"



Le ministre de l'Agriculture appelle à diversifier nos provisions et à ne pas acheter que des pâtes pic.twitter.com/OU03xg2RYb — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2020

Des assouplissements nécessaires et urgents selon la FNSEA

La FNSEA appelle le gouvernement à « porter un regard spécifique sur la poursuite de l’activité agricole qui va nécessiter l’embauche de nombreux salariés, alors que les travaux des champs et les premières récoltes débutent ».

« À l’heure des fermetures de frontières, des mesures d’incitation à l’emploi et des assouplissements administratifs en agriculture sont nécessaires et urgentes », estime le syndicat, en soulignant les difficultés déjà ressenties par tout le secteur horticole (fleurs, pépinières) non alimentaire et lourdement pénalisé par les arrêts d’activité.

Un message d’encouragement et de reconnaissance

Didier Guillaume a adressé une lettre aux agriculteurs et aux salariés agricoles, « premier maillon de la chaîne alimentaire dont le travail quotidien est primordial pour alimenter nos assiettes. » Il y reconnaît l’importance qu’ont les agriculteurs dans la société Française et les encourage à continuer leur travail.

Lettre envoyée aux #agriculteurs et salariés agricoles, premier maillon de la chaîne alimentaire dont le travail quotidien est primordial pour alimenter nos assiettes, aujourd’hui et demain.« Cela est essentiel et nous vous le devons » pic.twitter.com/HfONGNdFmo — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) March 18, 2020

Bruno Le Maire appel à se rendre à son lieu de travail

« J’invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leurs lieux de travail […] dans des conditions de sécurité sanitaire maximales », a de son côté affirmé le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le maire, BFM Business le 17 mars 2020.

Il a cité l’exemple de secteurs comme l’agroalimentaire, la grande distribution ou les déchets.

« Il faut bien que nous puissions nous nourrir, que les familles françaises puissent se rendre dans les magasins de la grande distribution et acheter des produits alimentaires », a souligné le ministre, après la décision du gouvernement de confiner les Français chez eux pour éviter la propagation du coronavirus.

La sécurité sanitaire passe par le confinement du maximum de Français. J’invite cependant tous les salariés dont l'entreprise a une activité indispensable au bon fonctionnement du pays à se rendre sur leur lieu de travail si les consignes sanitaires sont respectées. pic.twitter.com/nkalPcaCAn — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 18, 2020

Un courrier commun avec le ministre de l’Agriculture

« Il faut que de l’agriculteur jusqu’à la grande distribution, aux commerces de détail et aux marchés, les marchandises alimentaires puissent circuler », a-t-il insisté.

« Nous comptons sur vous. Il est indispensable que la chaîne alimentaire perdure pour soutenir l’effort de la communauté nationale. En retour, l’État sera à vos côtés pour traverser cette période difficile », assure par ailleurs Bruno Le Maire dans un communiqué commun avec le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume.

« La sécurisation du processus de fabrication et d’approvisionnement des denrées alimentaires est un enjeu crucial et stratégique », soulignent les ministres dans le communiqué, dans lequel ils remercient les salariés de l’agroalimentaire d’avoir « dès le début de la crise » répondu « présents ».

Dans un courrier, co-signé avec @BrunoLeMaire, j’ai tenu à saluer et remercier les "salariés des #cooperatives, des PME et des industries #agroalimentaires, qui sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire « Nous comptons sur vous »

Agriculteurs et salariés tous mobilisés ! pic.twitter.com/kcN1LWp7Yo — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) March 18, 2020