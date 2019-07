Le groupe coté en Bourse réorganise son activité de pulvérisation agricole et en profite pour se délester de quelques marques. En effet, afin de clarifier son offre et d’apporter une réelle différenciation entre ses différentes marques, le groupe Exel capitalise désormais sur ses marques à rayonnement international et sur le regroupement en spécialités pour ses départements de recherche et développement.

Ainsi, Évrard, Matrot et Berthoud constituent l’offre de produits et services de haut de gamme pour les grandes cultures du groupe tandis que ceux de Tecnoma et Hardi sont destinés au cœur de marché. Tecnoma se rattrape cependant en gardant la main sur le marché de la vigne étroite accompagné par CMC et les cellules de pulvérisation Berthoud. Nicolas, de son côté, cible le haut de gamme pour l’arboriculture et la vigne large avec une gamme complétée par une offre plus accessible fournie par Berthoud.

Les marques Caruelle, Seguip, Thomas, Fischer et Loiseau disparaissent du catalogue du groupe. La commercialisation sera donc progressivement arrêtée pour ces dernières.

La recherche et le marketing regroupés selon les spécialités

Pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation et pour accélérer la montée en puissance des marques maintenues, les activités de production, d’achat, de marketing produit et la recherche et développement seront regroupés en centre de compétences spécialisé sur les différents sites du groupe à l’issue des négociations sociales.

Ceux-ci sont au nombre de trois. Le site de Beaurainville (Pas-de-Calais) est désormais réservé aux automoteurs du groupe Hardi (Matrot, Évrard et Hardi) et celui de Fère-Champenoise (Marne), aux enjambeurs et automoteurs Berthoud et Tecnoma. Les sites de Belleville (Rhône) et du Danemark ont en charge la partie relative à la production et à la recherche pour les pulvérisateurs portés et traînés de la marque Berthoud et Tecnoma pour la France et Hardi Evrard pour le Danemark.

Toutes les compétences en viticulture et arboriculture sont regroupées avec les composants et le rotomoulage sur la base d’Epernay (Marne). Ainsi, les activités de Nicolas à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret), de Hardi à Lleida (Espagne) et Matrot à Noyers-Saint-Martin (Oise) devraient être progressivement transférées auprès de leur centre de compétences respectif.