En mars 2019, selon les chiffres publiés pas le ministère de l’Agriculture le 15 mai 2019, l’excédent commercial agroalimentaire atteint 927 millions d’euros, en progression de 254 millions d’euros par rapport à mars 2018. Cette hausse résulte d’une croissance des exportations de 176 millions d’euros (soit 3 %) conjuguée à un repli des importations de 77 millions sur un an (soit 2 %).

Le solde des produits agricoles bruts progresse sensiblement

En mars 2019, le solde des échanges de produits agricoles bruts est excédentaire et s’affiche à 440 millions d’euros. Il progresse de 295 millions d’euros par rapport à mars 2018. Cette évolution résulte de l’amélioration du solde des échanges avec les pays tiers de 292 millions d’euros sur un an qui redevient excédentaire. Les exportations progressent de 222 millions d’euros et sont supérieures de 15 % à mars 2018. La valeur des expéditions de céréales, et principalement de blé tendre, augmente sur un an, de 191 millions d’euros (+ 32 %).

Le prix à l’exportation fait croître la balance

Si les quantités exportées progressent d’une année sur l’autre en blé tendre (+0,6 million de tonnes) notamment vers l’Algérie, le Maroc ou l’Égypte, le prix moyen à l’exportation a augmenté aussi sensiblement (+23 %). De même, les ventes de légumes progressent de 59 millions d’euros sur un an (+28 %).

Parmi elles, les exportations de pommes de terre apparaissent comme les principales contributrices à cette évolution (+52 millions sur un an). Les quantités expédiées n’augmentent que de 2 % mais la valeur des exportations double sous l’effet d’une meilleure valorisation des produits expédiés dans un contexte de baisse de la production européenne.

Des importations en baisse

Selon le ministère de l’Agriculture, les importations de produits agricoles bruts diminuent de 6 % par rapport à mars 2018. Cette baisse est principalement liée au recul des importations de graines de colza canadiennes dans un contexte de moindre attractivité pour les triturateurs.

Les produits transformés en repli

L’excédent commercial en produits transformés (487 millions d’euros) chute de 41 millions d’euros par rapport à mars 2018 dans un contexte de repli des exportations à l’exception des vins et spiritueux et des produits transformés à base de fruits et légumes. Ce phénomène concerne exclusivement les pays tiers.