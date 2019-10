La consultation concernant la brevetabilité des végétaux et animaux obtenus par des techniques d’obtention conventionnelles a expiré récemment. La décision que prendra l’Office européen des brevets d’ici à 2020 pourrait « avoir de lourdes conséquences », alertait le Copa-Cogeca dans un communiqué du 1er octobre.

Et d’ajouter : « La communauté agricole européenne ne pourra jamais accepter un système dont le principal objectif est de générer un revenu pour les titulaires de brevets. Nous avons besoin de programmes d’obtention qui garantissent l’accès à l’innovation ainsi que le développement de meilleures variétés, ayant une plus grande valeur pour les agriculteurs et l’environnement. »

Moins de variétés sur le marché

« Nous nous opposons à toute forme de brevet pour les gènes provenant de végétaux et d’animaux et les traits génétiques qui peuvent être retrouvés dans la nature ou obtenus par le biais de la mutagenèse. Déposer des brevets sur des produits, traits ou gènes dérivés de techniques d’obtention de génie génétique ne devrait être possible que pour les produits contenant un ADN qui ne peut être retrouvé dans la nature et qui ne peut être obtenu par des méthodes conventionnelles d’obtention ou par des techniques de mutagenèse », a déclaré Pekka Pesonen, secrétaire général du syndicat européen.

« Nous refusons la mise en place d’un tel système pour l’obtention de brevets, car cela pourrait s’avérer catastrophique autant pour les agriculteurs que pour les petits obtenteurs et conduirait à une réduction du nombre de variétés disponibles sur le marché », craint-il.