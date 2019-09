pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

La filiale française de Claas abandonnera Fresnes (Val-de-Marne) pour Ymeray (Eure-et-Loir), à une heure environ à l’ouest de Paris. Le site abritera aussi le centre de formation Claas Academy, hébergé aujourd’hui au Coudray (Eure-et-Loir).

Le déménagement de Claas France sera précédé, au printemps 2020, par la mise en service des magasins de pièces de rechange. Ils prendront place dans un bâtiment de 10 000 m² déjà existant et en cours de réhabilitation.

Cette plateforme logistique assurera l’approvisionnement des 65 concessionnaires et leurs 250 points de vente en France. Elle regroupera les activités assurées aujourd’hui depuis Fresnes et Le Mans. Après ces regroupements, il ne subsistera plus que le Centre Claas Occasion de Connantre (Marne).