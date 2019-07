En liquidation judiciaire depuis le 27 juin 2019, le constructeur vendéen Brochard vient d’être repris par Fliegl. Les épandeurs universels Brochard vont permettre à Fliegl d’élargir sa gamme de produits en Allemagne et sur les marchés internationaux. Les produits seront commercialisés sous le nom Brochard Agriculture sur le marché français et dans les pays où la marque est implantée.

Un modèle à Agritechnica

En termes de qualité et de fabrication, les épandeurs vont être adaptés aux standards Fliegl. Une ligne de montage séparée sera réservée à la fabrication d’épandeurs à hérissons verticaux et horizontaux sous la marque Fliegl. Ces machines seront ensuite distribuées via le réseau de la marque bavaroise sur le marché allemand et à l’exportation. Les premiers modèles d’épandeurs Fliegl « made in Brochard » seront dévoilés en novembre à Agritechnica.