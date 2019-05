Annoncé par Emmanuel Macron le 25 avril, lors de sa conférence de presse concluant le Grand débat national, le Conseil de défense écologique vient de naître. Un décret du 15 mai, publié au Journal officiel du 16 mai, crée cette nouvelle instance qui devra réunir autour du président de la République, les principaux membres du gouvernement chargés de la « transition écologique ».

Sa mission sera de définir « les orientations en matière de transition écologique, et notamment de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de protection des milieux et ressources naturels ». Il fixera les priorités dans ces domaines et s’assurera « de leur prise en compte dans l’ensemble des champs d’action de la politique du Gouvernement et du suivi de leur mise en œuvre ».

Sous la présidence du chef de l’État, ce conseil réunira :

le Premier ministre ;

le ministre de l’Environnement ;

le ministre de l’Économie ;

le ministre du Budget ;

le ministre des Affaires étrangères ;

le ministre de l’Agriculture ;

le ministre des Collectivités territoriales ;

le ministre de la Santé ;

le ministre du Logement ;

le ministre des Outre-mer,

Ainsi que d’autres ministres « s’il y a lieu, sur convocation du président ».

Même s’il est censé se réunir « régulièrement », la fréquence des réunions n’est pas précisée par le décret. Toutefois, le Haut Conseil pour le Climat doit lui présenter son rapport chaque année.