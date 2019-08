L’association CLCV a dévoilé le 12 août 2019 les résultats de son enquête de satisfaction sur la qualité et le prix des melons charentais et des tomates grappes. 900 consommateurs de 25 départements se sont prêtés au jeu du test à l’aveugle de ces deux produits de saison, issus de trois lieux d’achat : le hard discount, les hypers et supermarchés et les magasins spécialisés dans la vente de fruits et légumes.

Seuls un quart des sondés satisfaits du goût des tomates grappes

Pour les melons charentais, 52 % des sondés sont satisfaits par leur qualité globale et 44 % par leur goût. Le bilan est plus mitigé pour les tomates grappes. Seuls 25 % des consommateurs sont satisfaits de leur goût, 33 % de leur qualité.

Pas de lien entre la satisfaction et le lieu d’achat

Les melons provenant des magasins de hard discount satisfont un peu plus les consommateurs pour leur qualité globale (57 %) et pour leur goût (50 %) Les tomates grappes issues des magasins spécialisés satisfont légèrement plus (35 %) que celles issues des autres magasins. En termes de satisfaction globale, « il n’y a pas un lieu d’achat parmi les trois qui sort du lot », précise l’association.

À la lecture des résultats de l’enquête, l’association recommande d’intégrer « des critères gustatifs dans les normes de contrôle de la tomate et d’aligner le taux de sucre minimum pour les melons charentais classiques à 12 %, soit le taux minimum pour les melons charentais Label Rouge et IGP ». CLCV rappelle l’importance « d’améliorer la qualité et le goût des fruits, pour en augmenter la consommation ».