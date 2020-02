Créer un centre de référence en agriculture durable et en énergies renouvelables, tel est l’objectif que se sont fixés Terrasolis et Liger BioConcept en actant la création de Terralab. Le CEER sera développé sur une surface de près de 350 ha. Il s’agit d’une ancienne base aérienne militaire, située à 5 km au nord de Reims (Marne).

Cet base est occupée par Terrasolis depuis 2014. L’entreprise y a implanté une ferme expérimentale, où elle travaille au développement des rotations les plus avantageuses possible, des points de vue environnementaux et économiques. L’élargissement de la structure au secteur des énergies renouvelables est lancé par ce partenariat avec les Bretons de Liger BioConcept et vise à faire du pays rémois un « territoire bas carbone ».

« L’avenir de l’agriculture est énergétique »

Maximin Charpentier, président de la chambre régionale d’agriculture du Grand Est, adhérent de Terrasolis explique : « Au cours des discussions entre adhérents, la question de la méthanisation, et plus globalement des énergies renouvelables est vite arrivée sur la table. On s’est rendu compte que la question de la durabilité et de l’avenir de l’agriculture est avant tout énergétique. »

Un méthaniseur va voir le jour prochainement sur le site de Terralab. La méthanation fait partie des sujets sur lesquels des investissements de recherche seront réalisés. Le photovoltaïque fait aussi partie des pistes de réflexion. Maximin Charpentier rappelle néanmoins : « Il s’agit d’un démonstrateur, l’idée n’est pas de faire un modèle à reproduire partout. Nous voulons donner les briques de construction d’un modèle plus durable avec des données solides. »

L’association Terrasolis est constituée de 42 adhérents (entreprises, collectivités, chambres d’agriculture et établissements supérieurs agricoles). Le réseau se veut moteur en matière d’innovation de la ressource agricole « bas carbone » de la Région Grand Est.

L’entreprise bretonne Liger BioConcept a, quant à elle, développé un centre de production énergétique décarbonée, à partir de matières organiques locales, à Locminé (Morbihan). À partir de bois et de biodéchets agricoles et industriels, elle produit de la chaleur, de l’électricité et du gaz.

Ce dernier est valorisé dans le réseau de gaz urbain, mais aussi par une station-service au bio-GNV (gaz naturel pour les véhicules). L’experience et l’expertise de Liger BioConcept autour de la mise en place d’un démonstrateur territorial et des liens entre l’agriculture et l’énergie ont poussé Terrasolis à solliciter ce partenariat.