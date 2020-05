Les ambitions du milliardaire américain Elon Musk semblent sans limite. Le célèbre entrepreneur a annoncé vouloir compter parmi les géants de l’électricité via sa filiale Tesla Energy.

La société se lance dans le pilotage de la distribution d’électricité renouvelable et sa monétisation pour les producteurs photovoltaïques. Elle a ainsi développé un puissant logiciel, baptisé Autobidder. La plateforme relie des unités de production et des systèmes de batteries, et permet de négocier la vente d’énergie en direct. Les algorithmes d’apprentissage automatique du logiciel constituent une intelligence artificielle capable de prévoir la production, la charge du réseau et d’optimiser sa répartition en suivant les cours du prix de l’électricité. L’application devrait aboutir sur une revente sous forme d’enchères.

Le logiciel fonctionne depuis 2017 en Australie, sur une centrale photovoltaïque de 100 MW. L’entreprise aurait déposé une demande de licence de distribution d’électricité pour exercer au Royaume-Uni, selon le site britannique The Telegraph.

Une ambition qui ne date pas d’hier

« À long terme, je m’attends à ce que Tesla Energy ait une taille équivalente à la branche automobile de Tesla », déclarait Elon Musk en octobre 2019. Depuis 2016, le constructeur automobile est propriétaire de l’entreprise SolarCity, qui fabrique et installe des panneaux solaires photovoltaïques.

En plus de commercialiser ces installations, elle a développé ces dernières années des systèmes de stockage d’énergie sur batteries à destination des particuliers (Powerwall) comme des professionnels (Powerpack), un succès commercial parmi d’autres pour le créateur de PayPal et PDG de la société d’aérospatiale SpaceX. Cette démarche ne date pas d’hier et s’inscrit dans un des quatre grands objectifs du plan directeur « secret » de Tesla Motors publié depuis presque 15 ans : contribuer à la fourniture d’énergie solaire dans le monde entier.