21 projets sélectionnés, pour une puissance de 516 MW et 150 éoliennes de plus en France. Cette annonce du ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy, clôture la troisième vague d’appel d’offres “éolien terrestre”. Elle annonce intervient également dans l’optique de la nouvelle PPE, programmation pluriannuelle de l’énergie, avec un objectif d’énergie renouvelable de 32 % dans le mix énergétique en 2030. Prix d’achat en baisse Ce futur parc devrait produire 1,34 TWh/an, soit l’équivalent de la consommation de 268 000 foyers français. Le prix d’achat moyen pondéré sera de 63,00 €/MWh pour l’ensemble des projets. Pour rappel, ils étaient de 65,40 €/MWh et 68,70 €/MWh pour les secondes et premières vagues de désignation. Une quatrième période de candidature à l’appel d’offres est déjà en marche, elle se clôturera le 1er août prochain. Elle porte également sur une puissance de 500 MW. Pour rappel, en 2018 l’éolien français a produit 6 % de la consommation électrique nationale. Pierre Peeters

