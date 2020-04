Emmanuel Macron s’est rendu cet après-midi en Bretagne pour visiter une exploitation agricole et un supermarché afin de saluer le travail des agriculteurs et des distributeurs depuis le début de la crise du coronavirus.

Retour sur le terrain, dans le Finistère : le chef de l’Etat Emmanuel Macron a visité le 22 avril 2020 après-midi le groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) de Roué, dans la commune de Cléder, spécialisé dans le maraîchage. Il s’agit, selon l’Elysée, d’échanger « avec les professionnels sur la mobilisation du monde agricole pour garantir la continuité de la production ».

« Saluer la mobilisation du monde agricole »

Depuis le début de la crise, l’exécutif insiste sur le fait que la France est préservée de la pénurie grâce à la richesse de sa production agricole et agroalimentaire, filière en « deuxième ligne » dans la « guerre » contre le coronavirus. Mais d’autres voix critiquent les conséquences de l’agriculture industrielle intensive et les circuits courts connaissent un regain de faveur à l’occasion de cette crise sanitaire.

La veille, plusieurs organisations représentant des agriculteurs bretons lui avaient adressé une lettre ouverte pour lui demander « de libérer la compétitivité agricole » française.

L’emploi agricole au centre

Cette visite « a pour objectif de saluer la mobilisation du monde agricole pour assurer l’alimentation des Français durant la crise du Covid-19 », a expliqué l’Elysée. L’exploitation est affiliée à une société d’initiatives et de coopération agricoles (Sica), dont « l’activité se poursuit grâce au recrutement de personnel par l’intermédiaire de la plate-forme Desbraspourtonassiette, lancée par l’Association nationale des employeurs agricoles (Anefa) et la FNSEA, avec l’appui de Pôle Emploi, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du ministère du Travail », selon la présidence.

Ensuite, Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Pol-de-Léon pour y visiter un supermarché Super-U afin de « saluer l’engagement du personnel des magasins » de cette enseigne « et de l’ensemble des salariés de la filière, qui poursuivent leurs activités depuis le début de la crise, en multipliant les actions de solidarité en faveur des personnes âgées et vulnérables (livraisons à domicile) et en privilégiant les productions locales », selon l’Elysée.

