Dans le sillage du renchérissement des cotations du blé et des autres matières premières, les membres de l’Association des organisations de production de la filière des volailles de chair (AOPV) s’inquiètent « des hausses significatives des coûts de production depuis le printemps et alertent sur l’impérieuse nécessité de répercuter ces hausses pour préserver l’équilibre économique de la filière ».

Dans un communiqué du 29 août 2018, l’AOPV rappelle que « les organisations de production supportent une part importante des risques économiques de cette filière. Dans un contexte de renchérissement du coût de l’énergie et de forte hausse des matières premières destinées à l’alimentation des animaux, l’AOPV rappelle que la prise en compte de l’évolution des coûts de production est essentielle pour garantir l’équilibre économique des différents maillons de la filière, et en particulier le revenu des éleveurs ».

L’aliment, parfois plus de 70 % du coût de production

En effet, l’alimentation des volailles de chair est composée à plus de 65 % de céréales et produits céréaliers, et pèse parfois plus de 70 % des coûts de production. Or, le prix du blé (cotation rendu Ille-et-Vilaine) a dépassé les 215 € la tonne au cours du mois d’août 2018, contre au plus 160 € la tonne l’année précédente.

« L’IPAA, l’indice représentant l’évolution du prix des matières premières utilisées en alimentation animale publié par La Dépêche Le Petit Meunier, s’élève à 163,5 points au 24 août 2018, quand il atteignait 135 points en août 2017 », souligne l’AOPV.