Volailles de chair

Un plan de filière à 2,7 milliards d’euros

21.12.17

La filière souhaite « répondre aux attentes du consommateur/citoyen français », mais aussi « reconquérir 10 points de parts de marché en volaille standard et développer les signes de qualité (+50 % en bio et +15 % en label rouge) ». Le plan d’investissement envisagé « a pour vocation principale de rénover et développer le parc de bâtiments en prenant en compte les attentes sociétales ».