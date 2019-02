Volailles

2018, année du rebond pour le canard à gaver

08.02.19

En 2018, les abattages de canards à gaver ont progressé de 40 % en têtes. Plus globalement, les abattages de volailles augmentent de 1 % par rapport à 2017. En tonnage, la progression est plus marquée : elle atteint 4 % compte tenu de l’alourdissement des poulets et des dindes notamment.