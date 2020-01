Le virus H5N8 fait un bond à l’Ouest. Une oie rieuse sauvage a été déclarée positive le 16 janvier 2020 en Allemagne, selon une note de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), publiée le 21 janvier 2019. L’oiseau contaminé a été découvert dans l’arrondissement de Spree-Neisse (Land de Brandebourg), à une dizaine de kilomètres de la frontière polonaise. Le virus n’était pas apparu en outre-Rhin depuis octobre 2017.

Deuxième cas dans la faune sauvage

Alors que l’influenza aviaire H5N8 se propage dans les pays de l’Europe de l’est depuis la fin de décembre, « il s’agit du deuxième cas d’IAHP au sein de l’avifaune sauvage détecté en Europe depuis janvier 2020, précise la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), dans une note publiée le 21 janvier 2020. Le premier cas avait été confirmé en Pologne le 7 janvier dernier chez un faucon (espèce non précisée) retrouvé mort dans la zone de protection d’un foyer de la région de Lublin, dans l’est du pays. Le sous-type n’avait pas été précisé. »

Risque « négligeable » en France

En France, « la période actuelle ne constitue pas une période à risque concernant l’avifaune sauvage puisque les grandes migrations sont terminées, indique la plateforme ESA. En l’absence d’épisodes climatiques spécifiques qui pourraient entraîner des mouvements d’oiseaux, le risque est considéré comme négligeable ». Dans l’Hexagone, aucune alerte concernant les oiseaux sauvages n’a été déclenchée depuis mars 2017.

En revanche, le transport d’animaux reste un danger. « La plus grande attention doit être portée au nettoyage et à la désinfection des caisses de transport d’animaux vivants et des camions en provenance des pays actuellement concernés par ces détections d’IAHP, et tout particulièrement les camions ayant été en contact avec des élevages de volailles ou des abattoirs dans ces zones. L’envoi des poules pondeuses de réforme pour abattage en Pologne est un des exemples de mouvements représentant un risque important à maîtriser. »

> Voir aussi : Grippe aviaire : Le virus H5N8 menace les élevages (16/01/2020)