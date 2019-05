Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Après une production de viande bovine plus importante qu’attendue en 2018 (+1,8 % sur un an), la tendance pourrait s’inverser cette année, estime la Commission européenne, dans ses prévisions publiées le 17 avril 2019. L’an passé, « l’hiver rigoureux en Europe du nord et la sécheresse estivale ont conduit a un manque de fourrages, une baisse des vêlages, et des abattages prématurés ». En conséquence, Bruxelles anticipe un recul de 1,3 % de la production de viande bovine en 2019, par rapport à 2018. La Commission note « un net recul des effectifs en France, reflétant une moindre rentabilité », ainsi qu’une « réduction des importations italiennes d’animaux vifs ». Pour autant, « la production ne devrait pas décroître en Irlande, en raison d’une progression de la consommation intérieure. En Pologne, la croissance devrait se poursuivre, tirée par les exportations » Accroissement des échanges Le recul de l’offre européenne de viande bovine devrait en partie être compensée par une augmentation de 4 % des importations, principalement en provenance du Brésil, et potentiellement encouragée par une monnaie brésilienne plus faible. Bruxelles table par ailleurs sur une progression de 3 % des exportations européennes de viande bovine, qui dépendra néanmoins « de retour de la demande asiatique, en particulier Hong Kong ». S’agissant du vif, une augmentation de 3 % des envois communautaires est également anticipée, conditionnée par « la demande de la Turquie et du Liban, dont les prospectives économiques sont incertaines ». V. Gu.

Commerce régulier Les volumes présentés sont modestes et en lien avec les travaux saisonniers. Ils sont néanmoins suffisants pour couvrir la demande peu soutenue.

