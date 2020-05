Du côté des échanges en février 2020, « le déficit du commerce extérieur de viande bovine se dégrade légèrement sur un an », soulève Agreste le 30 avril. Concernant la consommation française en viande bovine, elle est en hausse de 2 % sur un an.

Les importations de viande bovine enregistrent, en février 2020, un retrait de 1,2 % sur un an en volumes. « Si les achats en provenance des Pays-Bas augmentent (+ 30 %), ceux d’Irlande et d’Allemagne reculent, respectivement de 1,6 % et de 19,6 % », calcule Agreste. Les exportations baissent, quant à elles, de 6,5 % en volumes sur un an. Si l’activité perdure vers l’Italie, elle recule vers l’Allemagne (-11 %) et la Grèce (-13 %).