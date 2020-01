Lors d’une conférence de presse ce mercredi 15 janvier 2020, le président de la FNB Bruno Dufayet, n’a pas manqué de rappeler l’état d’urgence pour enrayer le phénomène de décapitalisation, qui s’est accéléré au cours de l’année 2019.

« La situation est encore plus alarmante que par le passé. Nous avons de réelles inquiétudes concernant l’avenir de la filière allaitante. Nous devons agir maintenant pour éviter l’atteinte d’un point de non-retour dans la décapitalisation du cheptel », déclare-t-il.

